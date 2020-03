Gli scenari del match: cosa farà il Valencia, e cosa dovrà fare (e non fare) l’Atalanta per farcela - 8 grafiche

N el deserto del Mestalla, l’Atalanta di Gasperini è chiamata all’ennesima impresa della sua stagione. I nerazzurri dovranno essere capaci di gestire la larga vittoria ottenuta una ventina di giorni fa al Meazza e per farlo dovranno pianificare nel modo migliore il secondo match. Le gare che si giocano in 180 minuti, non sono solo sfide tattiche tra due allenatori, bensì l’esecuzione e la messa in atto di un piano strategico. «La tattica senza la strategia è solo il clamore prima della sconfitta», recitava il generale e filosofo cinese Sun Tzu nel suo trattato di strategia militare «L’arte della guerra», ed è seguendo questo aforisma che proveremo (appoggiandosi a quanto successo nella gara d’andata) ad immaginare i possibili scenari della gara di ritorno.