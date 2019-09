Gomez fuori classifica, ma la sorpresa del «Rating» contro il Sassuolo è Gosens

R obin Gosens come Duvan Zapata. Una prestazione da incorniciare per l’esterno tedesco che contro il Sassuolo ha potuto liberare la potenza della sua falcata sulla fascia sinistra. Come Zapata, dicevamo, perché alla fine della partita vinta dall’Atalanta con un rotondo 4-1 Gosens è riuscito a strappare il secondo posto nella classifica del Rating con lo stesso punteggio (21) dell’attaccante colombiano. Considerato lo stato di forma di Zapata, al quinto gol in questo campionato (in testa alla classifica dei marcatori), si può definire una vera impresa.