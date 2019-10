Grafiche e campetti: la match analysis per capire il trionfo dell'Atalanta

E’ un Lecce coraggioso quello che esce sconfitto dal rinnovato (almeno in parte) Gewiss Stadium. Coraggioso perché mister Liverani non rinuncia mai ad impostare dal basso, ed alla fine però si deve scontrare con i propri limiti tecnici, quelli sui quali l’Atalanta si costruisce l’ennesima vittoria. Sono 5 i successi nelle prime 7 giornate di campionato, che sommate al pareggio ottenuto contro la Fiorentina fanno 16 punti per i nerazzurri (2,28 di media a partita), che garantiscono la miglior partenza in serie A di sempre. Unico neo sull’ennesima ottima prestazione resta il gol subito all’86° da Lucioni sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti sinistra dell’attacco giallorosso.