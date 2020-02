I dati raccontano i problemi del primo tempo e il dominio del secondo: l’analisi per studiare la vittoria dell’Atalanta

P er l’Atalanta di Gasperini il modulo è il collaudatissimo 3-4-1-2. Castagne ritrova spazio sulla destra al posto di Hateboer, mentre Pasalic rimpiazza de Roon come interno di destra nella linea di mediana. Due cambi tecnici per l’Atalanta (al minuto 64 Malinovskyi rimpiazza Pasalic, mentre al minuto 89 Tamèze debutta sostituendo Gomez) ed uno tattico (la posizione di Gomez) che spiegheremo nel corso dell’analisi. Per la Fiorentina di Iachini 3-5-2 in partenza. Il rientrante Castrovilli trova spazio in mediana, mentre la coppia d’attacco iniziale scelta dal tecnico viola è formata da Chiesa e Cutrone. Ad inizio ripresa Vlahovic sostituisce Cutrone (solo 14 palloni giocati e 3 passaggi riusciti). Al 79° ed essendo passata in svantaggio, Iachini leva Pulgar per mettere Sottil e rendere più offensiva la Fiorentina. La viola si ridispone con il 4-3-3, in attacco Sottil gioca a destra, Chiesa a sinistra e Vlahovic punta centrale. Al minuto 85 Badelj sostituisce Benassi.