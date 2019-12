I magnifici tre nerazzurri vincitori del Rating contro il Milan. Le statistiche stagionali nelle info interattive

È un Rating da indigestione di punti. Non poteva essere altrimenti dopo la scorpacciata di gol pre natalizia messa a segno dell’Atalanta ai danni del malcapitato Milan. Una domenica storica per concludere in bellezza un 2019 davvero straordinario con il terzo posto, la qualificazione in Champions e il passaggio agli ottavi. Quanto è difficile essere obiettivi dopo un risultato così: la scelta da zero a dieci delle classiche pagelle rischia di essere perfino riduttiva se allineata ai classici criteri di valutazione. Ecco perché il Rating può dare uno spunto quantitativo più preciso.