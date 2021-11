I migliori Top 10 della Serie A I dati difensivi: Musso tiene, Palomino è (quasi) il miglior centrale del campionato

T erza sosta per le nazionali della stagione, dopo dodici giornate di campionato. Tempo di primi bilanci, perché inizia a delinearsi il valore di squadre e giocatori. Oggi ci concentriamo sui singoli, nella prima di tre puntate dedicata ai migliori del campionato per ogni statistica. Dai portieri agli attaccanti, dai duelli ai tiri in porta, alla scoperta dei top player della Serie A. Iniziamo dalle statistiche dei portieri, divise in rendimento tra i pali e con la palla tra i piedi. Nei dati relativi ai tiri ravvicinati, per percentuale di parate troviamo nelle prime due posizioni i portieri del Milan, Maignan (infortunato) e il suo sostituto Tatarusanu. Al quinto posto c’è Musso, dietro a Romero e Vicario, relativamente alle big entrano nei migliori dieci anche Handanovic e Szczesny.