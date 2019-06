I segreti del Liverpool/2 Graham ed Henry, persino il mercato si fa con gli algoritmi

Prosegue il racconto dei «segreti del Liverpool», fresca vincitrice della Champions League che il prossimo anno vedrà protagonista anche l’Atalanta . Cliccando qui potete leggere la prima puntata.

K lopp non utilizzava analisi a Dortmund. In questo, era uguale a molti altri manager. Klopp spendeva il suo tempo allenando la sua giovane squadra sul campo. Ma quando quella mattina Graham lasciò il suo ufficio, apprezzò il fatto che le sue analisi sottolineavano il buon lavoro svolto la stagione precedente, attribuendo alla sfortuna il giusto peso. Capì inoltre che il suo incarico al Liverpool si doveva in gran parte alle analisi di Graham.