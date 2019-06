I segreti del Liverpool/4 La tattica di Klopp: ecco quando somiglia all’Atalanta

J urgen Norbert Klopp, conosciuto come «Normal One», siede sulla panchina dei reds dall’8 ottobre 2015, quando è subentrato all’esonerato Brendan Rodgers. Sulla panchina del Liverpool ha costantemente migliorato il posizionamento del club, posizionandosi all’8° posto nella sua prima stagione (finale di Europa League raggiunta e persa con il Siviglia per 1-3). 6ª piazza nel 2016/17 in Premier League, poi un anno dopo, 4° posto in PL e finale di Champions persa con il Real Madrid per 1-3. Nella stagione appena conclusa, 2° posto, 97 punti, 30 partite vinte, + 67 nella differenza reti, e Champions League riportata ad Anfield.