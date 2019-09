I segreti dell’Atalanta: ecco come nasce un gol. Il videocampetto di Bruniera

C ome nasce un gol dell’Atalanta? Quali sono i meccanismi tattici, i movimenti, in una parola i segreti che si devono verificare in campo per creare i presupposti di un’azione pericolosa, dunque un’occasione, magari un gol? L’allenatore di Corner, Andrea Bruniera, ha preso in analisi il primo gol di Zapata contro il Torino per spiegare esattamente una delle azioni «tipiche» della squadra di Gasperini, specialmente con Gomez nella posizione di sinistra in cui Gasp lo aveva inizialmente schierato a Parma domenica scorsa. Vi proponiamo qui l’azione del gol e, subito dopo, la spiegazione di Bruniera, campetto alla mano.