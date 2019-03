I videocampetti di Savoldi: ecco come l’Atalanta ha «aggirato» la Samp

Una vittoria davvero pesante quella ottenuta dall’Atalanta in trasferta contro la Sampdoria. Non solo per la classifica: ancora una volta la squadra di Gasperini ha dimostrato di sapersi plasmare all’avversario e mandarlo in tilt per poi colpirlo al momento giusto. Il segreto, ancora una volta, è sugli esterni, come spiega l’analisi puntuale di Gianluca Savoldi. I videocampetti del nostro bomber rivelano la chiave della vittoria di ieri.