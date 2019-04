U n dominio assoluto, totale. Un avvio di partita che non poteva lasciare scampo, quattro gol in 15 minuti e un anniversario annichilito. Inesistente, sì, imbottito di riserve, di sicuro. Ma di fronte a un’Atalanta così ci sarebbe stato comunque ben poco da fare. E un derby di famiglia, quello di casa Savoldi, stravinto dal «piccolo» di casa, Gianluca. Che qui ci spiega come ha visto la partita. Ecco i suoi «videocampetti».