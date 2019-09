L a Dinamo come l’Atalanta, ma l’Atalanta non come la Dinamo. E’ questo il senso della partita di ieri sera, anche nel commento tecnico di mister Andrea Bruniera, che trovate di seguito in un grande classico di Corner, i videocampetti. Qui il commento generale, poi, in esclusiva per gli abbonati, due videospiegazioni tecniche.