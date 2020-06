Il capolavoro dell’Atalanta? Ha corso tanto, ma ha fatto correre di più la Lazio. Zapata male? No, è stato prezioso

Si è scritto molto sulla partenza sprint della Lazio e su come abbia meritato di aggiudicarsi il primo tempo. In realtà osservate l’immagine sopra, che riproduce la time-line degli xG prodotti da Atalanta e Lazio. All’undicesimo minuto i biancocelesti conducono per 2-0 ma gli xG prodotti dalla squadra di Inzaghi sono solo 0.02 ( il tiro di Milinkovic che finisce in rete). Difatti, la maldestra autorete di de Roon (le autoreti non vengono conteggiate nel computo degli xG), ha concesso agli uomini di Inzaghi di passare in vantaggio, ma se il traversone di Lazzari dalla destra non fosse stato deviato dall’olandese, con ogni probabilità la palla avrebbe raggiunto Jony in evidente posizione di offside.