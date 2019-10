Il confronto tra Serie A e Champions: ecco perché in Europa la difesa fa più fatica. L’analisi dei dati

L e prime sette giornate di campionato si sono concluse e la classifica sorride all’Atalanta che occupa in solitaria la terza posizione forte di ben 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Per la squadra di Gasperini la miglior partenza in Serie A di sempre. Ad una partenza così brillante in campionato non è seguita però un’altrettanto partenza positiva in Champions League, dove, pur giocando con squadre forti ma alla «portata» dei nerazzurri, l’Atalanta non ha raccolto nessun punto, incassando 6 reti a fronte di 1 sola segnata.