A ll’Atalanta bastano 45 minuti giocati con un’intensità elevata per stendere il Sassuolo di De Zerbi. Le sirene d’allarme per la squadra neroverde sono molte da subito, ma l’allenatore bresciano le ignora quasi tutte sicché nei primi 45 minuti la partita sembra prendere i contorni della classica amichevole estiva, tanta è la differenza (tecnica e di organizzazione) tra l’Atalanta e Sassuolo.

La squadra di De Zerbi si schiera con il 4-3-3 in fase di possesso, che all’inizio di gara mantiene anche in fase di non possesso (come mostrato dal fotogramma sotto) per cercare di pareggiare in fase di costruzione bassa gli uomini della difesa di Gasperini.