Il rating certifica la crescita di Gosens, e incorona il Papu. Consulta tutte le tabelle

L’ urlo di Robin Gosens sotto la nuova curva Nord è l’immagine simbolo della vittoria contro il Lecce. Violando qualsiasi regola sportiva e scaramantica, si può dire che l’Atalanta abbia vinto la partita ancor prima del fischio iniziale. Non poteva essere altrimenti, considerato il palcoscenico tutto nuovo da inaugurare con tre punti. In più è arrivata la conferma del terzo posto in classifica, con tre punti rosicchiati all’Inter, quindi non poteva esserci festa migliore. Il Lecce ci ha messo del suo, soprattutto in occasione del primo gol, ma i numeri dei nerazzurri sono comunque impressionanti. In settimana andremo ad analizzare più nel dettaglio l’andamento di alcune statistiche per estrarre un’analisi più approfondita, eppure già dai numeri del Rating di questa settimana emerge la superiorità di un’Atalanta che nonostante i tentennamenti europei continua a correre in classifica.