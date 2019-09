Il Rating di Corner incorona Ilicic. Male la difesa. Consulta qui tutte le statistiche stagionali

S e si potesse misurare la frequenza media cardiaca degli atalantini presenti domenica allo stadio il gol di Timothy Castagne balzerebbe in testa alla classifica del Rating. E invece nonostante la rete fondamentale messa a segno al novantacinquesimo minuto non è l’esterno belga ad acciuffare il primo posto. A conferma che il suo sinistro ha cambiato le sorti della partita, in testa al Rating c’è infatti Josip Ilicic con 14 punti. L’attaccante sloveno è riuscito a portare in campo la qualità e l’esperienza che alla fine sono risultate determinanti. Punti meritati per il gol personale, un gioiello di coordinazione e tecnica, e per parametri come occasioni da gol e palle giocate. Punteggio alto anche per l’altro innesto schierato da Gasperini nella ripresa, il Papu Gomez, che con un assist e punti pieni nei passaggi e nelle palle giocate conquista 9 punti. Ma vediamo nel dettaglio tutte le classifiche.