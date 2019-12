Il Rating: Djimsiti non solo gol, ma anche recuperi record. Classifica: Papu sempre in testa

E ra solo questione di tempo. Perché Ruslan Malinovskyi colpi così spettacolari ce li ha in canna. Li abbiamo visti e rivisti sul canale Youtube del Genk durante i giorni caldi del calciomercato, pregustando mancini potenti e precisi da fuori area. C’è voluto un po’ di tempo prima di ammirarne uno. Però il gol messo a segno dal «Colonnello» contro il Verona non è stato solo un gioiello: è servito a dare speranze all’Atalanta in un momento difficile della partita, proprio nel momento in cui gli scaligeri sembravano aver messo le briglie alla squadra di Gasperini. Con i tre punti di bonus ottenuti grazie alla rete del momentaneo pareggio Malinovskyi è riuscito a vincere la classifica di giornata del Rating. A dire il vero il gol è solo uno dei tanti parametri che hanno contribuito al punteggio finale: passaggi sopra la media, idem le palle giocate, 11 recuperi palla, quattro falli subiti, malus solo parziale con l’ingresso in campo al posto di Josip Ilicic dopo il primo gol subito da Di Carmine.