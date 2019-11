Il Rating: le «estrazioni» dei dati diventano strumento di analisi - 6 grafiche interattive

N on c’è occasione migliore della sosta campionato per buttare sul tavolo tutti i numeri di queste prime dodici giornate, ordinarli, interpretarli e cercare delle chiavi di lettura per capire come sta andando la stagione dell’Atalanta. Roviniamo la sorpresa: sta andando bene, ma basta il dato banale dei punti in classifica a confermarlo. Noi di Corner vogliamo andare a fondo, molto più a fondo, analizzando le statistiche dei singoli giocatori per capire quali risultati ottiene la squadra con la loro presenza in campo, in quali parametri eccellono, se per alcuni è davvero un momento «no» oppure è solo frutto del caso. E soprattutto vogliamo capire quali sono gli attuali limiti della squadra di Gasperini e quali sono i margini di miglioramento.