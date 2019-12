Il Rating riabilita Barrow: a Bologna è stato il migliore. Le statistiche stagionali nelle info interattive

Q uel mezzo sorriso un po’ così, intimidito di fronte alle telecamere, fa di Musa Barrow un calciatore a cui non si può non voler bene. Quando entra in campo tutti i tifosi sperano che sia la sua giornata. Perché l’attaccante gambiano è uno dei prodotti del vivaio su cui l’Atalanta sta puntando di più e poi perché qualche numero l’ha fatto vedere davvero, un paio di stagioni fa. Se Gasperini ha deciso di non privarsene, la scorsa estate, significa che è uno con la testa sulle spalle, che lavora bene in settimana e che può dare qualcosa alla squadra. Ha avuto le sue occasioni: l’ultima contro domenica contro il Bologna. Purtroppo si è presentato davanti alla porta così come si presenta davanti alle telecamere: intimidito.