Il Rating riassume i dati del «disastro», ma premia anche chi fa bene: Ilicic recupera sul Papu

P assaggi riusciti, palle giocate e recuperi: sono i primi numeri che emergono quando le cose vanno bene. E anche quando vanno male. Come lunedì sera contro la Spal, che è riuscita a imporsi a sorpresa contro un’Atalanta irriconoscibile. Abbiamo già letto di tutto, soprattutto analisi a caldo di lettori che (anche nel gruppo Facebook di Corner) non si capacitano di questo passo falso. Per andare più a fondo e capire come mai l’Atalanta non è riuscita a confermare le splendide prestazioni contro Milan, Parma e Inter ecco i dati freschi del Rating di giornata. Che come sempre non perdona.