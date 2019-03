Il segreto del centrocampo? Gioco «corto», e sgobbano tutti

D opo aver analizzato i portieri e la difesa, ci concentreremo nelle righe che seguono sull’efficienza del centrocampo nerazzurro, sulle sue capacità di far progredire la manovra orobica, e sulle sue capacità di opporsi alla manovra avversaria, facendo da scudo alla difesa.

Innanzitutto è giusto precisare che l’Atalanta è la prima squadra in serie A per possesso palla con il 58,5% di media nelle gare di campionato sin qui disputate, ed è ultima per il ricorso al lancio lungo con circa 37 lanci a partita. Questi due dati mostrano chiaramente la tendenza dei bergamaschi a far avanzare la palla sul campo con una manovra basata su una serie di conduzioni, passaggi e dribbling.