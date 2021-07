Ilicic e un futuro in bilico tra Atalanta e mercato. Otto domande per capire cosa succede (e perché il Milan resta in pole)

Q uando l’Atalanta si è ritrovata il 12 luglio a Zingonia per preparare la nuova stagione, tra i giocatori che si sono messi subito a disposizione di Mister Gasperini c’era anche lo sloveno Josip Ilicic. Negli scatti che hanno immortalato il suo arrivo, il viso di ilicic è parso finalmente sereno. Allo stesso modo le poche notizie filtrate circa i primi allenamenti, hanno descritto lo sloveno come in giocatore che si è messo a completa disposizione, che si è allenato con la giusta intensità. Ottime notizie dunque, se non fosse che le voci di mercato circa un suo possibile approdo in rossonero, scaldano e dividono la tifoseria atalantina. Per questo motivo, di seguito tenteremo di analizzare i pro ed i contro di questa possibile operazione, cercando di comprendere anche quale possa essere il ragionamento della società In merito a un suo possibile trasferimento, e alla volontà stessa del giocatore. Faremo questo in una forma un po’ anomala per il formato di Corner. Seguiremo una scaletta di ipotetiche domande (argomenti più dibattuti in rete), alle quali cercheremo di portare il nostro contributo a livello di risposte. Cominciamo dunque.