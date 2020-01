Ilicic-Papu, la sfida si accende nella classifica del Rating. Cerchi un dato? Lo trovi nelle info interattive

D icono che c’è un limite a tutto. Non al talento di Josip Ilicic. È come se l’attaccante dell’Atalanta si tenga qualcosa in saccoccia per centellinarlo al momento giusto. Come lunedì, contro il Parma. O come contro il Milan. Due partite in cui ha deciso di mettere in mostra tutta la sua classe e trascinare i nerazzurri in due vittorie storiche. Cinque a zero, cinque a zero: roba da fanatici dei numeri. Ok, quando decide che no, non è giornata, è meglio stargli alla larga e (e tenerlo alla larga da campo). Ma nelle ultime settimane sembra che abbia finalmente messo la testa a posto. Gasp incrocia le dita. Non c’era bisogno dei numeri del Rating per capire che Ilicic è stato il migliore in campo contro i gialloblù. Però stavolta i numeri sono speciali, perché lo sloveno ha ottenuto il punteggio più alto in una sola partita. Viene un capogiro a pronunciarlo, soprattutto se confrontato con i compagni di squadra e il resto della stagione: 35,5 punti. 10 punti solo per i bonus di squadra grazie ai cinque gol messi a segno e agli zero subiti. Poi 6 per la doppietta personale, 6 tiri in porta, 4 occasioni da gol, passaggi e giocate sempre sopra la media di squadra, un fallo subito e - per non farsi mancare niente - anche un passaggio chiave. Con questo punteggio «monstre» stacca Pasalic, lunedì non in campo, nella classifica generale e fa un bel balzo in avanti verso il Papu Gomez. Che sembrava imprendibile fino alla fine del 2019 e invece là davanti potrebbe scatenarsi una bella lotta per il primo posto del Rating.