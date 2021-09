Inter-Atalanta, match analysis: l’inizio choc, poi il dominio del giro palla. Le uniche crepe? I dati della difesa

I nter ed Atalanta non volevano interrompere la rincorsa alle primissime posizioni della classifica. Per questa ragione, le squadre allenate da Gasperini ed Inzaghi si sono affrontate a viso aperto, in una gara spettacolare, che alla fine e forse giustamente, non ha visto nessuna delle due formazioni prevalere sull’altra. Per Gasperini in avvio di gara solito modulo 3-4-2-1, al quale ha risposto Inzaghi con il 3-5-2. Per entrambi gli allenatori l’undici scelto, garantiva in avvio, più affidabilità e maggior equilibrio. La partenza dell’Atalanta è stata tra le peggiori di quest’inizio di stagione. In passato si è spesso rimproverato alla squadra nerazzurra di essere scesa in campo con il turbo inserito. Situazioni in cui l’eccesso di agonismo finiva per essere punito dalle avversarie di turno. Ebbene, nella gara contro l’Inter a stupire è stata la facilità con la quale nei primi minuti, la formazione di Inzaghi è riuscita a vincere i duelli individuali, con la squadra di Gasperini, che in più di un’occasione è stata costretta a lunghe corse all’indietro su palla scoperta. Già dopo 44 secondi, l’Atalanta ha subito una galoppata di quaranta metri di de Vrij, che dopo aver saltato facilmente Zapata, non ha trovato altri nerazzurri sulla sua corsa. Questo sarebbe dovuto essere un campanello d’allarme. Invece la squadra di Gasperini ha subito altre due ripartenze più o meno simili nei giro di due minuti, con il lato sinistro della difesa preso di mira. La prima ha portato al 3° minuto ad una conclusione di testa di Dzeko (xG 0.11). La seconda ha visto l’Atalanta capitolare. Al minuto 5, la “solita” uscita in velocità sul lato destro del campo, ha visto Barella protagonista. Il nazionale azzurro, ha crossato la palla sul centro dalla trequarti, e Martinez ha colpito al volo (xG 0.46) battendo Musso. Nei minuti seguenti al vantaggio, l’Inter ha cominciato ad arretrare, lasciando il possesso palla (54% al ventesimo minuto) all’Atalanta che ha avuto una buona reazione.