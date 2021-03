Inter-Atalanta, preview tattica. Le indicazioni dal match dell’andata, e i dati di Conte: gioca in contropiede? Tutt’altro

All’andata la gara era finita in parità (1-1). Una gara non troppo spettacolare, che aveva visto protagoniste due formazioni reduci da risultati negativi in Europa. Sconfitta pesante in casa per l’Atalanta con il Liverpool, e sconfitta con il Real Madrid per l’Inter. Nella gara del Gewiss Stadium, 19 tiri totali (9 per l’Atalanta e 10 per l’Inter). Anche gli xG erano stati lo specchio fedele della partita: 0.96 per l’Atalanta; 0.82 per l’Inter. Circa un gol per parte.