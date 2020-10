Inzaghi: «Mai una sconfitta così». Ma i dati della match analysis parlano per l’Atalanta: ha vinto Gasp, ecco perché

L a sfida dell’Olimpico contro la Lazio, non è mai una gara semplice ne tanto meno troppo corretta, per via di alcuni incroci al veleno tra le due formazioni nelle ultime stagioni. Anche in quest’occasione le attese sono state rispettate e ad aggiungere il carico da novanta alla sfida ci hanno pensato i due allenatori. Gasperini ha proposto la solita Atalanta con duelli individuali su tutto il campo. Ma visto che ormai il tecnico di Grugliasco è considerato uno tra i migliori allenatori d’Europa, Inzaghi ha pensato di rispondergli copiando dal modello di gioco del tecnico nerazzurro. Il tecnico laziale ha accettato gli 1vs1 su tutto il campo. Ne è nata un battaglia tattica divertente, ma con i duelli che hanno esasperato il nervosismo, specie nei primi 20 minuti di gioco. Atalanta e Lazio restano due delle squadre più fisiche (e tecniche) del panorama della serie A, per questo gli uno contro uno sono spesso diventati delle vere e proprie battaglie, agevolate in questo da un’arbitraggio (Maresca) all’inglese. Vediamo quindi l’analisi tattica e statistica del match.