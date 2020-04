Jack ritorna all’Atalanta? L’idea suggestiona. Ma servirebbe? Ruoli e caratteristiche: ecco l’analisi

D a qualche giorno si rincorrono voci di un probabile mancato rinnovo contrattuale tra Giacomo Bonaventura ed il Milan. Il talentuoso rossonero fa gola a parecchi club di Serie A, tra cui è spuntato anche il nome dell’Atalanta. Ovvio che un giocatore della caratura di Jack, per giunta «probabile svincolato», accenda le fantasia di molti tifosi nostrani, soprattutto dopo averlo visto crescere a Zingonia ed indossare la casacca dei nerazzurri per 5 stagioni (1 in Serie B e 4 in Serie A ). 130 le presenze totali con l’Atalanta, con 23 reti segnate alle quali si devono aggiungere altre 5 presenza ed 1 rete in Coppa Italia. Vedremo qui se e come le sue caratteristiche si adattano al gioco dell’Atalanta.