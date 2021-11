Juventus-Atalanta, match analysis. La partita a scacchi tra mister: ecco come Gasp ha fatto scacco matto

D a qualche anno a questa parte, gli incroci di campionato (e aggiungeremmo anche in Coppa Italia) tra Atalanta e Juventus non sono più partite scontate. Sono passati infatti i tempi in cui la prima della classe prendeva a schiaffoni la “provinciale”. I nerazzurri sono ora una grande del campionato e lo hanno dimostrato anche nella gara di ieri vinta allo Juventus Stadium. L’Atalanta si è presentata allo scontro con i bianconeri forte della quarta posizione in classifica e con ben quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla squadra di Allegri. Ha giocato una partita intelligente, ed ha saputo gestire il vantaggio realizzato da Zapata al ventisettesimo minuto. Allegri e Gasperini hanno dato vita ad una vera partita a scacchi, dalla quale è uscito vincitore il tecnico di Grugliasco, con l’Atalanta che ha così portato a sette i punti di vantaggio sui bianconeri.