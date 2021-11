Juventus-Atalanta, studio dei dati. de Roon «elastico», Pasalic su e giù: ecco la vittoria figlia della duttilità dei giocatori

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

P er tradizione, giocare e vincere a Torino contro la Juventus corrisponde da sempre per l’Atalanta ad “un’impresa”. Il campo della Juventus, che si sia trattato del vecchio “Comunale” o del nuovo “Juventus Stadium”, ha frequentemente visto uscire dal campo a testa bassa i giocatori nerazzurri. Per diverse stagioni è stata troppa la differenza tra la “provinciale” (seppur regina tra queste) Atalanta, e la signora del calcio italiano. Ma da qualche anno, i nerazzurri hanno alzato l’asticella. La regina delle provinciali è diventata lo spauracchio dell’intera Serie A. Una squadra dal potenziale offensivo incredibile, che gioca a memoria, e che soffoca la manovra dell’avversaria di turno. I bergamaschi frequentano i piani alti, anzi altissimi della classifica, senza dimenticare che si è fatta conoscere ovunque anche in Europa. Ovviamente il regista di tutto questo è Gian Piero Gasperini con i suoi principi di gioco. Il tecnico di Grugliasco è stato l’uomo della svolta, in grado di cambiare la mentalità di una squadra, di un club e di una intera città.