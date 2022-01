La corsa alla Champions: ecco perché l’Atalanta può essere favorita su Milan e Juve (ma cedere Gosens ha i suoi rischi)

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

N onostante le vicissitudini che tutti conosciamo, l’Atalanta di Gasperini è riuscita a mantenere il quarto posto in classifica in questo complicatissimo mese di gennaio. A falcidiare la rosa nerazzurra si sono sommate una serie di situazioni negative. Agli infortuni di Gosens e Zapata, si sono aggiunti i problemi legati alla pandemia, e per ultimo il nuovo momento negativo dello sloveno Ilicic.