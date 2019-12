La crescita di Pasalic, da «mistero» a jolly. I dati a confronto, e guardatelo sui campetti

U na delle caratteristiche riconosciute a Gasperini è sicuramente quella di saper migliorare (in alcuni casi persino trasformare) i giocatori che allena. Tra le sue mani l’intera rosa (o quasi) ha beneficiato di questa sua capacità, con la maggior parte dei giocatori che ha visto lievitare il valore delle proprie prestazioni e di pari passo il relativo valore di mercato. Tra questi giocatori c’è sicuramente il croato Mario Pasalic, che veste la maglia dell’Atalanta per la seconda stagione consecutiva, anche se il suo «cartellino» resta di proprietà dei londinesi del Chelsea. Il suo agente, Marko Naletilic, quasi in modo preveggente diceva quest’estate nel corso della trattativa tra Chelsea e Atalanta: «Sarebbe il massimo se venisse acquistato. Con uno come Gasperini può solo migliorare, tra un anno potrebbe valere il doppio». Vediamo in questo approfondimento quanto Pasalic è veramente migliorato.