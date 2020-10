La difesa dell’Atalanta/2 Cosa succede quando salta il sistema delle marcature: 2 esempi con 12 grafiche

P rosegue in questa seconda parte l’analisi delle situazioni che mettono maggiormente in difficoltà il sistema difensivo dei nerazzurri (leggi QUI la prima parte). Nella seconda gara di campionato, giocata all’Olimpico contro la Lazio, l’Atalanta in vantaggio per 3-0, subisce al minuto 56 la marcatura di Felipe Caicedo (sinistro, xG 0.42).