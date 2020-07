La fascia da capitano galvanizza de Roon: statistiche da record a Cagliari. E tutti i dati sui 100 gol dell’Atalanta

C hissà, probabilmente la fascia da capitano deve aver galvanizzato Marten de Roon. Altrimenti quelle due statistiche sono difficili da spiegare con una «semplice» prestazione super. Perché il centrocampista olandese, tra i migliori contro il Cagliari, ha messo nel tabellino due numeri che non si vedono tutte le domeniche: 107 palle giocate e 25 recuperi. Due dati piuttosto oscuri, da non far saltare sulla sedia come tiri in porta, occasioni da gol o assist. Ma è proprio da quei dati - parafrasando De Gregori - che si giudica un centrocampista. Superare quota 100 nelle palle giocate era riuscito solo a un altro collega: Remo Freuler, contro l’Udinese, una settimana fa.