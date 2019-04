A l suo secondo esordio sulla panchina della Fiorentina, Vincenzo Montella è ripartito esattamente da dove aveva finito. Infatti, la Fiorentina è scesa in campo contro il Bologna schierandosi in partenza con il 3-5-2. Certo sono passate diverse stagioni, e la rosa dei giocatori a disposizione del tecnico di Pomigliano d’Arco è profondamente diversa da allora, come sono diverse le ambizioni.