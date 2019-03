La forza dell’Atalanta: l’attacco a destra per far gol a sinistra

N ello scontro diretto per l’Europa, l’Atalanta di Gasperini esce vittoriosa dal difficile campo di Marassi. Nerazzurri e blucerchiati hanno interpretato la gara con filosofie diverse : solito sviluppo laterale per l’Atalanta, e sviluppo soprattutto per vie centrali per la Sampdoria. Giampaolo ha disposto la Sampdoria con l’intento di mettere difficoltà l’Atalanta nella parte centrale del campo. La particolare disposizione a diamante del centrocampo blucerchiato ha lo scopo di creare superiorità in questa zona con Linetty e Praet che giocano più interni e possono sempre contare su Ekdal nella parte bassa del campo e Saponara in quella alta.