La match analysis conferma il dominio dell’Atalanta. E aumenta il rammarico: con questi dati si vince 85 volte su 100

Rispetto all’Atalanta vittoriosa la scorsa domenica contro il Parma, Gasperini a San Siro contro l’Inter riporta tra i pali Gollini, schiera Pasalic come interno di sinistra al posto di Freuler e ritrova Zapata in avanti. Per il tecnico bergamasco è il collaudato 3-4-1-2 il modulo di partenza, con Gomez sulla trequarti, Zapata centro sinistra e Ilicic centro destra. Dopo circa 20 minuti, Gasperini inverte la posizione di Ilicic e Gomez. L’argentino e lo sloveno rimarranno nelle nuove posizioni assegnate fino al minuto 52, quando Gasperini toglie Zapata inserendo Malinovskyi. L’ucraino all’inizio parte sulla trequarti, con Gomez che torna sul centro sinistra e Ilicic sul centro destra.