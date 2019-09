La match analysis: così Gasp ha ingabbiato Fonseca. E Zapata ha finito il lavoro

N el primo turno infrasettimanale della stagione, per l’Atalanta solo notizie buone. Non solo un rotondo e indiscutibile 2 a 0 che riporta la squadra di Gasperini nei piani nobili della classifica, ma anche una prestazione da grande squadra, supportata da tante conferme e ottime prestazioni degli ultimi arrivati. Partiamo proprio da loro. Kjaer viene schierato al centro dei tre di difesa, ed il capitano della Danimarca ci mette una ventina di minuti per comprendere a pieno i tempi d’uscita e di gioco della difesa, poi, dopo aver rimediato un cartellino giallo al 25° minuto per fermare una ripartenza di Dzeko (spenderà 4 falli nei 90’), sbaglia veramente poco nei restanti 68 minuti di gara. Ma non solo...