La match analysis del trionfo. Così Gasperini ha dato scacco matto al Valencia

P er Gasperini 3-4-1-2. Sportiello tra i pali sostituisce Gollini (infortunio alla mano), Caldara si piazza al centro della difesa, mentre Pasalic gioca sulla trequarti. Il tecnico di Grugliasco rinuncia a Zapata in partenza. Al minuto 44 Zapata sostituisce de Roon che ha rimediato una botta all’occhio in un contrasto con Rodrigo. Pasalic scala in mediana, Zapata diventa punta centrale mentre Gomez e Ilicic scalano in trequarti. Al minuto 77 esce Gomez per Malinovsky. Al minuto 80 Tamezè prende il posto di Pasalic. Malinovskyi ed Ilicic diventano i trequartisti la coppia di centrali in mediana è formata ora da Tamezè e Freuler. Celades non rinuncia al 4-4-2. Coquelin è il “prescelto” per essere il compagno di reparto di Diakhaby nella coppia dei centrali di difesa. All’inizio del secondo tempo il tecnico spagnolo sostituisce Diakhaby (autore di due gravi errori) con Guedes rimodulando Il Valencia, che ora si schiera con il 3-4-3. Al 74° minuto Cheryshev prende il posto di Coquelin. Al minuto 78 Florenzi entra al posto di Rodrigo. Vediamo ora l’analisi del match.