La match analysis di Mitdyjlland-Atalanta. Gomez e Miranchuk: 2 gol con statistiche da record

N ella prima sfida di Champions League del Girone D, l’Atalanta di Gasperini ha incrociato il Mitdyjlland allenato da Priske. Per i nerazzurri solito schieramento iniziale 3-4-1-2. La coppia d’attacco era formata da Muriel e Zapata. Per il Mitdyjlland 4-2-3-1, in una versione più prudente che rinuncia in partenza al talentuoso Evander.