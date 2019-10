L’ Atalanta esce con un «pareggino» e butta alle ortiche tre punti che gli avrebbero regalato la momentanea vetta della classifica, e che speriamo non si debbano rimpiangere al termine della stagione. I nerazzurri dominano letteralmente il campo nel primo tempo, e non soffrono le assenze di Zapata (forzata) e di de Roon e Ilicic (per scelte tecniche). Il dominio dell’Atalanta è totale ed è ben comprensibile della time line delle occasioni della grafica riportata sotto.