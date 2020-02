La match analysis: il Genoa ha costretto l’Atalanta a «tirare male». E l’Atalanta ha concesso più del solito

P er l’Atalanta di Gasperini nessuna sorpresa nell’undici di partenza. Pasalic sostituisce Freuler in mediana, mentre i nuovi arrivi del mercato di gennaio (ad esclusione di Sutalo) partono tutti dalla panchina. Il modulo è il collaudassimo 3-4-1-2. Dopo pochi minuti (2) Gomez inverte la sua posizione con Pasalic che si dispone largo a sinistra, il modulo è adesso un 3-4-3 in fase di possesso. Al minuto 23 Gasperini inverte nuovamente la posizione di Pasalic e Gomez. Al 53° minuto Freuler prende il posto di Pasalic. Al minuto 61 Malinovskyi sostituisce Zapata e Gasperini ridisegna l’attacco dei nerazzurri spostando al centro Ilicic con l’ucraino dirottato a destra e Gomez spostato a sinistra. Dopo pochi minuti (71°), Muriel sostituisce ilicic che schierato in posizione centrale faticava a liberarsi dalla guardia di Romero. Nel finale di gara in superiorità numerica, Gasperini sposta stabilmente Djimsiti nella posizione di punta centrale.