La match analysis: la Roma ha pressato, ma l’Atalanta di più. E i dati spiegano la «metamorfosi» del 2° tempo - 6 grafiche

P er l’Atalanta di Gasperini solito 3-4-1-2. Nessuna rotazione (soprattutto per quanto riguarda i tre d’attacco) in vista dell’impegno in Champions. Rispetto alla gara di Firenze, rientrano Hateboer e de Roon. Al minuto 58 Pasalic sostituisce Zapata. I nerazzurri perdono il riferimento centrale (ma lo perde anche la difesa della Roma) con Pasalic sulla trequarti e Ilicic e Gomez a spartirsi il fronte d’attacco. Al minuto 82 Gasperini sostituisce Ilicic con Malinovskyi che si piazza sulla destra del fronte d’attacco. Infine, Gomez lascia il posto a Muriel che occupa la sinistra del fronte d’attacco. Fonseca schiera la sua Roma con il 4-1-4-1. A centrocampo, davanti alla difesa trova spazio Mancini («per dare equilibrio», questa la spiegazione del tecnico). In avanti trova spazio Mkhitaryan che gode di fiducia crescente da parte di Fonseca e si posiziona da interno di sinistra della linea mediana. Al minuto 61, il canterano Carles Perez sostituisce Kluivert (buona la prova dell’olandese). Al minuto 68 Fonseca sostituisce Mancini con Veretout (più tecnico). Al 77° Villar sostituisce Perotti. Nei minuti di recupero Fazio si sposta a fare il centravanti con Dzeko. Questi gli schieramenti. Ora vediamo la match analysis vera e propria.