La match analysis spiega il prodigio tecnico dell’Atalanta: «crea» 2,3 gol, ne realizza 5

L’Atalanta di Gasperini si schiera con il collaudato 3-4-1-2. Sportiello tra i pali prende il posto del convalescente Gollini (influenza). Gomez gioca nel solito ruolo: «tuttocampo», mentre il fronte d’attacco è equamente diviso tra Muriel (centro sinistra) e Ilicic (centro destra). Durante il corso della partita i cambi di Gasperini saranno ruolo per ruolo e nell’ordine: 71° minuto Zapata per Muriel; 77° minuto Malinovskyi per Gomez; 83° minuto Traorè per Ilicic. L’unico aggiustamento esercitato nel corso della gara da parte del tecnico di Grugliasco, avviene all’inizio della ripresa quando sposta Toloi a sinistra per fronteggiare e contenere Kulusevski. Ora vediamo il resto della match analysis della partita.