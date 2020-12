La match analysis spiega l’Atalanta con e senza Gomez. Pessina preciso, Malinovskyi va a tratti. Papu... è Papu

Inutile nascondere che nell’ultima mezzora l’Atalanta aveva in campo il suo capitano. Gomez non ha fatto cose trascendentali, ma come ribadito dall’ottimo Adani in telecronaca, ha «legato» meglio il gioco dei nerazzurri, con geometrie più incisive, soprattutto sulla trequarti.

A dire il vero l’Atalanta non aveva fatto male neppure con la coppia Malinovskyi-Pessina, anche se il gioco dei nerazzurri risultava privo di fantasia e del «guizzo vincente», una volta arrivati nella parte nevralgica del campo.