La partita a scacchi tra Gasp e Ranieri. È un’Atalanta diversa: segna meno e subisce meno. La match analysis

L a partita che ha portato alla nona vittoria consecutiva dell’Atalanta è stata tutt’altro che una gara facile. La banda di Gasperini ci ha messo 75 minuti per scardinare il “solido blocco” blucerchiato, con il mister nerazzurro che ha dovuto cambiare uomini e disposizione tattica per risolvere il bandolo della matassa, ma andiamo con ordine. Ranieri è l’uomo del miracolo Leicester, e non lo è per caso. Prepara la gara con l’Atalanta chiudendo gli esterni (4-5-1). Linee compatte e strette quando si difende e rapidi a contrattaccare. La Sampdoria del primo tempo parte anche forte. Nei primi 10 minuti pressa in modo molto intenso (PPDA sotto il 5) la costruzione bassa dell’Atalanta, poi con il trascorrere dei minuti arretra di qualche metro la prima pressione, ma resta sempre aggressiva.