La pressione dell’Atalanta nel momento decisivo: ecco come ha rovesciato il Napoli

L a partita di Napoli, a ridosso dell’importante semifinale di Coppa Italia, aveva creato più di una tensione nei giorni precedenti tra tifosi ed addetti ai lavori su come Gasperini avrebbe interpretato la gara. Tra l’ampio turnover e tutti i titolari in campo, il tecnico di Grugliasco opta per una rotazione minima. Fuori Ilicic (lo sloveno non è ancora al 100% con il ginocchio che gli da fastidio a calciare) ed al suo posto gioca Pasalic, e qualche cambio in difesa dove però non ci sono gerarchie marcatamente definite.