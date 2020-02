N ella gara di sabato sera al Gewiss Stadium, l’Atalanta affronterà la Roma in quello che sembra già (nonostante manchino ancora tante giornate al termine della stagione) uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Per inquadrare la gara, partiremo da quanto emerso nell’incontro d’andata, vinto dai nerazzurri per 2 reti a 0.