L a stagione dell’Atalanta si è chiusa come tutti sognavano, come tutti sognavamo. La conquista del terzo posto e della Champions League, un risultato storico che resterà per sempre scolpito nella mente dei tifosi nerazzurri. Per la prima volta in centoundici anni i nerazzurri giocheranno nell’Europa che conta, contro avversarie del calibro di Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-German… ma l’elenco è lunghissimo. E francamente non sembra vero.