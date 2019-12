S osta di Natale, a due giornate dalla fine del girone d’andata. Tempo di bilanci e analisi, come sempre basando ogni ragionamento sui numeri. Ma come si è comportata l’Atalanta in questa prima metà di stagione? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il Rating di Corner, che ha analizzato le prestazioni di tutti i nerazzurri, partita dopo partita. Si parte dalla difesa.